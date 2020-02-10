Интервью о возможных контактных пациентах с коронавирусом в г Воркута 10 02 2020 г

В Воркуте второго контактного человека положили в инфекционную больницу прибывшего из Китая, для обследования на «КОРОНАВИРУС»!

По сведениям его встретили медики на вокзале, притом разрешив на такси доехать домой, а из дома госпитализировали.

Вторая воркутинка, вернувшаяся из Китая и, возможно, тоже потенциально зараженная новой коронавирусной инфекцией, госпитализирована в инфекционную больницу города для наблюдения. В больницу пациентка была доставлена бригадой скорой помощи из дома, при этом сотрудники скорой были одеты в противочумные костюмы. С поезда домой она добиралась в такси в сопровождении сотрудницы поликлиники, эти лица не в больнице хотя в противочумные костюмы не одевались. В связи с этим хотелось бы знать какие меры безопасности предприняты руководством города для предупреждения эпидемии в городе? Есть ли возможность контролировать пассажирские потоки, например, бесконтактная термометрия в поездах и самолётах или на вокзале ? Можно ли обследовать всех побывавших в КНР и других стран, где есть очаги этого заболевания и прибывших в Воркуту? Найдётся ли место для пребывания этих лиц в карантине и хватит ли для этого сил и средств из ресурсов городского здравоохранения? Как будут обследовать пациентов с подозрением на коронавирус и готовы ли наши медики к серьезному развитию событий?