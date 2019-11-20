Взаимодействие органов власти со СМИ 18 11 2019 г. Заседание постоянных комиссий.

К вашему просмотру представляем видео, как органы власти и органы местного самоуправления «хотят» допускать СМИ на заседания, где именно и принимаются все самые важные решения…

На совместных заседаниях постоянных комиссий, перед каждой сессией городского совета МО ГО «Воркута» депутаты рассматривают вопросы повестки дня предстоящей сессии. Именно там идут обсуждения вопросов предстоящих сессий и принимаются решения. А уже непосредственно на сессиях решения утверждаются большинством голосов!!!