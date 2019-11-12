12.11.19 СУПЕР КЛЁВ ГОТОВИМ ЗАПАС ЖИВЦОВ 156 ЕРШЕЙ ЗА ЧАС

Пока нет ледостава на Печоре, готовим запас живцов для рыбалки на налима. Попал на Супер клёв ерша.Колючий сопливчик клевал, как бешеный. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!

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