В Сыктывкаре обсудили, как помочь предпринимателям.

Сергей Гапликов провёл заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Коми. В повестке один вопрос – создание условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций в регион.

С основным докладом выступил министр инвестиций, промышленности и транспорта Александр Ремига. По его словам, в республике продолжает расти промышленное производство. Увеличились объёмы добычи полезных ископаемых, деревообработки и производства нефтепродуктов.

Кроме того, в среднесрочном периоде, прогнозируется положительная динамика объёма инвестиций, с ежегодным приростом. За последние четыре года объём инвестиций в основной капитал республики составил 631 млрд рублей. Выше только в трёх субъектах СЗФО – в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Архангельской областях.

О мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса проинформировал министр экономики Константин Плехов.

В этом году в республике увеличен максимальный размер микрозайма для предпринимателей до 5 млн рублей, поручительства – до 11 млн рублей. Снижены ставки по микрозаймам до 3,5–5%, расширена продуктовая линейка микрозаймов.

АО «Гарантийный фонд Республики Коми» выдано 37 поручительств на сумму 141 млн рублей – это в 4,8 раза больше аналогичного периода прошлого года.

http://rkomi.ru/news/79109/