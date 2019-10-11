🔥 ВСЁ ХОРОШО, НО ЭСТЕТИКИ НЕ ХВАТАЕТ ☦️ 11.10.2019
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker
🚩 ОПЦИИ 🚩
🔵 Песня 100 руб (песня без мата)
🔵 Сигна 200 руб. (имена, ники без похабщины)
🔵 Зажечь большую свечу с добрыми пожеланиями вам 200 руб.
🔵 Танец 300 руб.
🔵 Караоке 300 руб.
🔵 Выпить за вас кофе 200 руб. (в разумных пределах)
🔵 Почитать чат с английским акцентом 10 минут 200 руб.
🔵 Закрасить нос красным цветом 1 час 1000 руб.
🔵 Закрасить уши зелёным цветом 1 час 1000 руб.
🔵 Нарисовать под глазами широкие чёрные полосы на 1 час 1000 руб.
🔵 Разрисовать лицо красками на 1 час 2000 руб
🔵 Закрасить лицо красным, зелёным, синим, белым или жёлтым цветом на ваш выбор на 1 час 2000 руб
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
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Снять «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города Инты, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (2 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.
Если вы хотите сходить с нами в поход в избушку, то пишите на почту klyuker@gmail.com (12 тыс.руб.)
Отправить нам посылку, видео распаковку мы публикуем на канале. Адрес для посылки: индекс 169848 Республика Коми, город Инта-8, а/я-8, Коробейникову Эдуарду Александровичу.
🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1
🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker
🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
😎 В чате могут дать бан за:
🔴 Ненормативную лексику
🔴 Рекламу
🔴 Оскорбления
🔴 Спам