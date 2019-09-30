🔥 Вера, Надежда, Любовь | Стрим Клюкера и Грибабаса ☦️ 30.09.2019

Прямая трансляция блогеров с крайнего севера Тони Грибабаса и Джона Клюкера. Мы живём в городе Инта, Россия у нас московское время.

Как проходит наша трансляция:

1 вариант, мы сидим у компа, читаем ваши комментарии, выполняем задания и пожелания.

2 вариант, идёт трансляция, но мы занимаемся каким-то делами и периодически подходим читаем чат и сообщения, если слышим сообщения, то сразу подходим читаем, выполняем задания и пожелания.🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🚩 ОПЦИИ 🚩

🔵 Песня 100 руб (песня без мата)

🔵 Сигна 150 руб. (имена, ники без похабщины)

🔵 Зажечь большую свечу с добрыми пожеланиями вам 200 руб.

🔵 Танец 300 руб.

🔵 Караоке 300 руб.

🔵 Выпить за вас кофе 200 руб. (в разумных пределах)

🔵 Почитать чат с английским акцентом 10 минут 200 руб.

🔵 Закрасить нос красным цветом 1 час 1000 руб.

🔵 Закрасить уши зелёным цветом 1 час 1000 руб.

🔵 Нарисовать под глазами широкие чёрные полосы на 1 час 1000 руб.

🔵 Разрисовать лицо красками на 1 час 2000 руб

🔵 Закрасить лицо красным, зелёным, синим, белым или жёлтым цветом на ваш выбор на 1 час 2000 руб

🔵 Джон подстричься на лысо 350000 руб.

🔵 Грибабас побрить бороду и усы 350000 руб.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

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Снять «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города Инты, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (2 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.

Если вы хотите сходить с нами в поход в избушку, то пишите на почту klyuker@gmail.com (12 тыс.руб.)

Отправить нам посылку, видео распаковку мы публикуем на канале. Адрес для посылки: индекс 169848 Республика Коми, город Инта-8, а/я-8, Коробейникову Эдуарду Александровичу.

🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1

🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔴 Ненормативную лексику

🔴 Рекламу

🔴 Оскорбления