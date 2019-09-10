🔥 ПРЯМОЙ ЭФИР / КЛЮКЕР И ГРИБАБАС ☦️ 10.09.2019
Прямая трансляция блогеров с крайнего севера Тони Грибабаса и Джона Клюкера. Мы живём в городе Инта, Россия у нас московское время.
Как проходит наша трансляция:
1 вариант, мы сидим у компа, читаем ваши комментарии, выполняем задания и пожелания.
2 вариант, идёт трансляция, но мы занимаемся каким-то делами и периодически подходим читаем чат и сообщения, если слышим сообщения, то сразу подходим читаем, выполняем задания и пожелания.
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker
На лекарства собираем инвалиду Сергею Никитину вот ссылка на его ВК https://vk.com/nikitin1979 этого сбора хватит ему на месяц.
😍 ОПЦИИ-ЗАДАНИЯ 😍
❎ Песня 100 руб (песня без мата), по ссылке на странице донат алертс.
❎ Сигна 200 руб. (имена, ники без похабщины)
❎ Зажечь большую свечу с добрыми пожеланиями вам 200 руб.
❎ Танец 300 руб.
❎ Караоке 300 руб.
❎ Выпить за вас кофе 200 руб. (в разумных пределах)
❎ Почитать чат с английским акцентом 10 минут 200 руб.
❎ Джон подстричься на лысо 350000 руб.
❎ Грибабас побрить бороду и усы 350000 руб.
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
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Снять «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города Инты, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (2 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.
Отправить нам посылку, видео распаковку мы публикуем на канале. Адрес для посылки: индекс 169848 Республика Коми, город Инта-8, а/я-8, Коробейникову Эдуарду Александровичу.
🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1
🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker
🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
😎 В чате могут дать бан за:
🔴 Ненормативную лексику
🔴 Рекламу
🔴 Оскорбления
#грибабас #клюкер #стрим