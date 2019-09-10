Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест-2019»

Сергей Гапликов посетил фестиваль «ШаньгаФест-2019».

Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов собрал в селе Ыб Сыктывдинского района любителей национальной кухни, народного творчества и всех, кому интересно развитие народных кулинарных традиций.

Праздник национальной кухни проходит на базе Финно-угорского этнопарка третий год подряд. В этом году в нём приняли участие повара и творческие коллективы из Финляндии, Карелии, Мурманской области, Марий Эл, Удмуртии и Коми.

http://rkomi.ru/news/78300/