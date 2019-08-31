ПЕРВАЯ ПРОВЕРКА ОСЕННИХ ПРОДОЛЬНИКОВ

На календаре последний день лета, а погода напоминает конец октября. Несмотря на сильный северный ветер ,большую волну и низкую температуру, с утра пораньше еду проверять продольники на налима. И эта проверка первая в осеннем сезоне. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!