Совещание по прохождению периода повышенного количества выпадающих осадков

Оперативные службы Коми держат на контроле ситуацию, связанную с длительными и обильными дождями.

Сегодня, 29 июля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочее совещание по вопросам прохождения периода повышенного количества выпадающих осадков.

Напомним, вследствие ливней в Усть-Куломском районе размыло несколько участков автомобильных дорог, отрезанными оказались 11 населённых пунктов, а в Сосногорском районе на станции Керки Северной железной дороги из-за размыва пути произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде. Авария была оперативно ликвидирована, движение поездов по данному участку восстановлено.

В связи с продолжением обильных дождей Глава Республики Коми поручил привести силы и средства Коми республиканской подсистемы РСЧС в состояние повышенной готовности.

http://rkomi.ru/news/77531/