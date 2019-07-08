Победители конкурса «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров

10 лучших «резервистов» из «Команды Республики Коми» пройдут стажировку в Сингапуре.

А три самых лучших кандидата получат высокие должности в Правительстве Республики Коми. Об этом заявил Сергей Гапликов в ходе встречи с победителями конкурса «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров. Встреча прошла сегодня, 8 июля, в Администрации Главы Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/77184/