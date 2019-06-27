🚩 УЖИН БЛОГЕРОВ

🚩 Донат https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🚩 Песня от 40 руб (песни с матом и похабщиной отключаются!)

🚩 Сигна 150 руб. (имена, ники без похабщины)

🚩 Танец 500 руб.

🚩 Караоке 500 руб.

🚩 Выпить за вас кофе 500 руб. (в разумных пределах)

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

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Вы можете стать спонсором видеоролика «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города Инты, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина и если у вас есть канал на ютубе оставим ссылку на ваш канал в описании и прорекламируем ваш канал (2 тыс.руб. на яндекс деньги 410012028901662 эл.почта для связи klyuker@gmail.com )

Если вы хотите сходить с нами в поход в избушку, то пишите на почту klyuker@gmail.com (12 тыс.руб. на яндекс деньги 410012028901662 )

Отправить нам посылку, видео распаковку мы публикуем на канале. Адрес для посылки: индекс 169848 Республика Коми, город Инта-8, а/я-8, Коробейникову Эдуарду Александровичу.

🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1

🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔴 Ненормативную лексику

🔴 Рекламу

🔴 Оскорбления

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