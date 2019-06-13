Торжественная церемония вручение государственных наград медицинским работникам Республики Коми

Сергей Гапликов вручил государственные награды медицинским работникам Республики Коми.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 13 июня, в преддверии профессионального праздника, в Администрации Главы Республики Коми.

Глава региона поблагодарил медиков за нелёгкий, но благородный труд. Особые слова благодарности Сергей Гапликов выразил участнице Великой Отечественной войны Антонине Быховец, которая в годы войны служила медицинской сестрой в городе Самбор на границе с Польшей и помогала выздоравливать раненым бойцам. Через её руки прошли тысячи советских солдат и офицеров, а также военнопленных и пострадавших от агрессии бендеровских банд.

http://rkomi.ru/news/76655/