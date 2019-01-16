Благоустройство Сыктывкара в 2019 году

В сфере благоустройства Сыктывкара 2019 год станет прорывным.

Об этом во время рабочей встречи с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым заявил мэр Валерий Козлов.

В 2019 году запланировано благоустройство участка улицы Коммунистической от улицы Советской до Кирова.

После завершения этих работ планируется приступить ко второму этапу благоустройства улицы Коммунистической – с выходом на Стефановскую площадь.

По приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году будет благоустроен городской парк в микрорайоне «Строитель». Он победил в рейтинговом голосовании, которое проводилось среди горожан в прошлом году.

Также в планах – благоустройство площади перед зданием Центрального плавательного бассейна по улице Первомайской.

440 миллионов рублей в этом году будут направлены на ремонт улиц Сыктывкара, 35 миллионов рублей – на строительство и ремонт тротуаров, свыше 8 миллионов рублей – на устройство газонов, чуть менее 8 миллионов рублей – на переоборудование автобусных остановок.

http://rkomi.ru/news/72663/