ТРИ ДНЯ В ТАЙГЕ ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ РЫБАЛКА НА ЛЕСНОМ ОЗЕРЕ Часть 1

Праздник для души. Никак по другому нельзя назвать то состояние, когда ты находишься в десятках километров от дома,в глухой тайге,в лесной избушке. Рядом лесная речка и озеро,богатое рыбой. И пусть резкое потепление,снегопад,и дождь повлияли на клёв рыбы и поклёвок в этот день мы так и не дождались. Но не в рыбе счастье. Важен сам процесс. Ну а ужин в лесной избе, немного рыбацкого напитка, и душевная беседа с товарищем — это вообще СКАЗКА !