Вынужденная рокировка: у движения «Изъватас» новый руководитель

Вынужденная рокировка в связи со смертью лидера произошла и в Межрегиональном движении «Изъватас». Исполняющим обязанности назначен Николай Братенков. Ярый общественник, эколог, а в прошлом депутат Госсовета и даже руководитель Администрации Ижемского района. Решение об этом приняли члены Президиума, должность к нему перешла, согласно Уставу, как к первому заместителю Николая Рочева. Его не стало в августе, тоже из-за онкологии. Ожидается, что на посту Братенков пробудет до декабрьского Съезда, на котором делегаты должны будут определиться с новым руководителем.