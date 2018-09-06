Республика Коми стала первой площадкой фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: музыка и этностиль». Уже сегодня его принимает наш национальный музыкально-драматический театр. Участники – танцевальные и певческие коллективы, среди которых есть даже реп-исполнители. А еще этномодельеры с показами необычных коллекций одежды, в которых традиционные элементы и этнический стиль пересекаются с современными формами. Примечательно, что каждый год у фестиваля есть своя тема – то семейные традиции, то детские праздники. Теперь же в центре внимания молодежная среда.