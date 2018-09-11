: Эксперты выбрали 11 лучших социально-экономических практик республики Коми. Эти проекты представят наш регион на Всероссийском конкурсе. Он проводится Агентством стратегических инициатив. Его цель — выявить наиболее эффективные инструментов для решения актуальных социальных и экономических задач. Самые интересные практики после тиражируются на территории России. По мнению наших региональных экспертов побороться за победу в конкурсе могут в том числе «Велоночь», гастрономический фестиваль «Черинянь Гаж», «Доброштаб Республики Коми», Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства «Достояние Севера». Результаты Всероссийского конкурса будут объявлены в рамках Российского инвестфорума Сочи — 2019.