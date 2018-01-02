Путин лично приехал в Центризбирком для подачи документов

Глава государства Владимир Путин днем 27 декабря приехал в Центризбирком, чтобы лично подать документы на выдвижение кандидатом на выборах президента России, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

После проверки документов ЦИК должна принять решение о регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. После этого он сможет начать сбор подписей в свою поддержку, информирует НСН.

Ранее сообщалось, что Центризбирком отказал политику Алексею Навальному в регистрации и дал "зеленый цвет" журналистке Ксении Собчак. Кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин подаст документы в ЦИК 28 декабря.

Источник: https://svpressa.ru/politic/news/189549/