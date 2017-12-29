Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Этот добрый и светлый праздник занимает особое место в жизни каждого из нас. Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом благополучие, достаток и удачу во всех делах и начинаниях! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне и праздничного новогоднего настроения!

Руководитель администрации городского округа «Вуктыл» В.Н. Крисанов