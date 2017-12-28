«В преддверии Нового года для создания праздничного настроения жителям округа администрация городского округа «Вуктыл пригласила субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в подготовке к Новогодним праздникам, в части праздничного оформления города, фасадов зданий и помещений, украсив праздничными элементами и аксессуарами помещения объектов торговли, общественного питания.

Каждый магазин, павильон для большего привлечения покупателей и, конечно же, для увеличения продаж оформил витрины и прилавки праздничными элементами: мишурой, елочными игрушками, гирляндами.

К сожалению, основная часть предпринимателей не оформила внешний фасад объектов торговли и общественного питания. Уличное новогоднее оформление прилегающих территорий и фасадов торговых объектов не было осуществлено.

Хочется отметить магазин «Домашний». К праздничному оформлению своего магазина работники подошли с энтузиазмом. Рядом с входом установили живую елочку, украсив ее большими и яркими украшениями.