Реализация народногыо проекта «Обустройство территории МБУ «Клубно-спортивный комплекс»

Реализация народного проекта «Обустройство территории

МБУ «Клубно-спортивный комплекс»

29 сентября 2017 года под председательством руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Крисановым Виктором Николаевичем, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» была проведена очередная проверка работ по благоустройству муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» и по восстановлению раскопанных ранее участков компаниями ООО «Вуктылжилинвест» и ООО «Аквасервис».