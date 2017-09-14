У воркутинки, продававшей через «Авито» подгузники, обманом сняли деньги с банковской карты

В дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте поступило заявление от местной жительницы, 1967 года рождения. Она сообщила, что у нее обманом похищены денежные средства в сумме 13100 рублей. Как пояснила заявительница, в сети Интернет на сайте бесплатных объявлений «Авито.ру» она разместила объявление о продаже детских подгузников. Через некоторое время на связь с заявительницей вышел мужчина и выразил желание приобрести товар.