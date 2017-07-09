В Воркуте работники «РЖД» приняли участие во всероссийских соревнованиях «Спорт поколений»

8 июля на стадионе «Юбилейный» работники холдинга ОАО «РЖД» проверяли свою силу, ловкость и стойкость спортивного духа во всероссийских соревнованиях «Спорт поколений». Мероприятие было организовано силами Центра спортивных мероприятий «Юбилейный». В программе праздника участники 7-ми команд соревновались в эстафете 4*100, спортивной эстафете, прыжках в длину, подтягивании, стритболе и метании набивного мяча.