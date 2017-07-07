Воркутинский линейный отдел полиции подвел итого работы за 1 полугодие 2017 года

Количество зарегистрированных преступлений в Воркутинском транспортном регионе за 1 полугодие 2017 года составило 33. На прежнем уровне сохраняется число преступлений в отношении сотрудников полиции. Всего зарегистрировано 321 сообщение о преступлениях. В структуре преступности, доминирующее место занимают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (30%), кражи (12,2%), преступления экономической направленности (6,0%).