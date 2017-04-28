В России может измениться порядок погашения кредитов
Как сообщает сегодня портал mail.ru, российским заемщикам могут разрешить платить штрафы за просроченные потребительские кредиты в самую последнюю очередь. Законопроект Минюста по этому поводу сегодня в «нулевом» чтении рассмотрят эксперты. Сейчас действует другая очередность погашения: сначала выплачивается задолженность по процентам и основному долгу, затем — неустойка, после нее — проценты и сумма основного долга за текущий период, другие платежи.