Запуск подготовленных шахт «Усинская-1» и «Усинская-3» обеспечит дальнейшее развитие Воркуты

Перспективы развития города Воркуты Правительство Республики Коми связывает с запуском подготовленных шахт «Усинская-1» и «Усинская-3». Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов на выездном рабочем совещании при заместителе полномочного представителя Президента России в СЗФО Анастасии Кузнецовой.