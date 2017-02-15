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Запуск подготовленных шахт «Усинская-1» и «Усинская-3» обеспечит дальнейшее развитие Воркуты

15.02.2017   Воркута

Перспективы развития города Воркуты Правительство Республики Коми связывает с запуском подготовленных шахт «Усинская-1» и «Усинская-3». Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Николай Герасимов на выездном рабочем совещании при заместителе полномочного представителя Президента России в СЗФО Анастасии Кузнецовой.

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