Мэрия Воркуты предупреждает автомобилистов о запрете проезда по технологической дороге до реки Уса

Как уже ранее сообщала пресс-служба мэрии Воркуты, в этом году праздник Крещения Господня состоится 19 января в зоне отдыха «Заречная». Таким образом, на реке Уса в районе плотины никаких мероприятий проводиться не будет. В администрации города предупреждают автомобилистов, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на Усинском водоводе и возможными промывами дорожного полотна, проезд по технологической дороге до реки Уса запрещен.