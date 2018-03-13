18 марта в Сыктывкаре будут организованы дополнительные автобусные рейсы

В день выборов Президента России в помощь избирателям из отдаленных населенных пунктов, расположенных на территории столицы Коми, будет обеспечено автобусное движение до избирательных участков. Автобусы с табличками «Служебный. Выборы-2018» выйдут по трем маршрутам:

- «Проезд Магистральный — Доручасток, Октябрьский проспект, д. 350-378 — Проезд Геологов — ул. Нагорная — ООО «Пригородный», ул. Тентюковская, 425»;

- «м. Лемью — мкр. Сосновая поляна — ГОУ «Детский дом № 1 города Сыктывкара»;

- «м.Красная гора — МОУ «Русская гимназия».

С графиком движения автобусов можно ознакомиться во вложенном файле.