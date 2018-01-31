В Сыктывкаре вновь пройдет «Лед надежды нашей»

По информации Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО "Сыктывкар", в Сыктывкаре 3 февраля 2018 года на Республиканском стадионе пройдут Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей – 2018».

Соревнования призваны привлекать людей к регулярным занятиям конькобежным спортом и пропагандировать здоровый образ жизни.

В Сыктывкаре уже заявили о своем участии представители 21 образовательной организации. Предположительно, соревнования соберут несколько сотен участников. Все спортсмены независимо от показанных результатов получат памятные призы. Победителям и призерам вручат медали и дипломы.

Парад открытия начнется в 9.45, забеги – с 10.00.

Подать заявку на участие и получить дополнительную информацию можно в Центре спортивных мероприятий Сыктывкара по адресу ул. Первомайская, 74 (Центральный бассейн, вход со стороны дороги), по телефонам 200-164 и 200-174 или электронной почте csmsykt@mail.ru.