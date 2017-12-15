Сегодня в Сыктывкаре начала работу «Рождественская ярмарка»

Столица Коми продолжает активно готовиться к новогодним праздникам.

На Стефановской площади в рамках организации «Рождественской ярмарки» уже установлены 10 торговых домиков, в которых жители и гости города смогут приобрести новогодние украшения для елки, сувениры, подарки, изделия народных промыслов, выпечку. Пока приступили к работе три предпринимателя.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 20:00 до 15 января 2018 года.

Также в конце следующей недели на главной площади Сыктывкара появится каток. На данный момент ведутся работы по его заливке.

Администрацией МО ГО «Сыктывкар» выдано разрешение на организацию елочных базаров. Планируется, что они будут работать на центральных площадках города:

1. Улица Коммунистическая, около городского бассейна под электронным табло;

2. Улица Коммунистическая, Стефановская площадь (ОАО «Ростелеком»);

3. Улица Коммунистическая, Стефановская площадь;

4. Перекресток улиц Коммунистической и Старовского;

5. Перекресток улиц Красных партизан и Карла Маркса;

6. Перекресток улиц Петрозаводской и Лыткина.

«Лесную красавицу» можно будет приобрести до 31 декабря, а сувениры и подарки – до 10 января 2018 года.