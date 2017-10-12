Администрация Сыктывкара продолжает работу по повышению уровня поступлений доходов в бюджет

В рамках ежемесячных заседаний межведомственной профильной комиссии в мэрии столицы Коми реализуются мероприятия по ликвидации задолженности по выплате зарплаты, платежам на обязательное страхование и налогам в городской бюджет.

В частности, на последнее заседание были вызваны 14 руководителей предприятий-должников в различные фонды, работающие в сфере транспорта, торговли, ЖКХ, медицинских услуг и бытового обслуживания. Часть из них уже погасили задолженность по НДФЛ и страховым взносам и платежам, остальные сделали это частично, в том числе путем списания по инкассовым поручениям. Представители бизнеса дали гарантию погасить долги до конца текущего года по мере поступления денежных средств, реализации имущества и мероприятий по улучшению состояния дел.

Помимо этого, в ходе заседания рассматривались вопросы увеличения доходов в бюджет города от сдачи в аренду жилых и нежилых помещений. В частности, было озвучено поступившее в администрацию обращение гражданина по вопросу сдачи жилого помещения в поселке Седкыркещ в аренду. По итогам заседания было принято решение проверить через ИФНС России по г. Сыктывкару, декларирует ли лицо, сдающее жилье в аренду, полученный от данной деятельности доход.