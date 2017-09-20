Департамент финансов администрации Сыктывкара вошел в тройку призеров в федеральном конкурсе проектов

Напомним, в июле 2017 года сотрудники Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» приняли участие в республиканском конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Государственные и муниципальные услуги для граждан» с проектом «Услуги и работы муниципальных учреждений». В итоге проект столичных финансистов занял второе место в российском конкурсе.

Представленный Департаментом финансов столицы Коми проект вышел в лидеры в своей номинации и был удостоен диплома Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, а также благодарности Министерства финансов региона.

Победа в первом туре конкурса дала возможность финансистам администрации Сыктывкара принять участие в федеральном этапе. Конкурсная комиссия по проведению конкурса проектов по представлению бюджета для граждан Российской Федерации внимательно изучила представленные проекты и оценила их в соответствии с утвержденной методикой. На основании оценок авторы проекта «Услуги и работы муниципальных учреждений» стали обладателями второго места в своей номинации и награждены дипломом II степени.

Цель Конкурса - выявление и распространение новаторских концепций и лучших практик представления бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении финансами региона.

***Организаторами конкурса в регионе выступило Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми, при участии Министерства финансов Республики Коми.

Конкурс проводился в рамках первого тура федерального открытого публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан, проводимого Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.