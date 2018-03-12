Завершается прием заявлений для голосования по месту нахождения

12.03.2018   Печора
Напоминаем, что избиратель, не имеющий возможности проголосовать на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года по месту жительства

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