13 января – День Российской печати

12.01.2018   Печора
Поздравляем ветеранов и сотрудников печатной отрасли с профессиональным праздником – Днем Российской печати! Желаем здоровья, счастья, профессиональных успехов и новых достижений!

Источник

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien