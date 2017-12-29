Подарком для сельчан стала новая аптека

29.12.2017   Печора
Сегодня в поселке Кожва открылся новый аптечный пункт. Проинспектировала работу аптеки и.о. заместителя главы администрации МР «Печора» Н.Н. Паншина.

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