«Веселый снеговик» и «Новогодняя елочка»

Наступили декабрьские морозы, преобразив нашу северную природу своим свежим, холодным и сверкающим серебром дыханием. Теперь все вокруг похоже на белую сказку. Но какая сказка без сказочных героев?

Конечно, и в нашей сказочной реальности, особенно, перед Новым годом, появляются снежные герои, главный из которых – Снеговик. Его дети просто обожают и боготворят, считая одним из главных символов зимы, конечно после Деда-Мороза и Снегурочки. В преддверии самого любимого праздника детворы в детской библиотеке-филиале №19 открылась выставка творческих работ «Веселый снеговик». Участниками выставки стали родители и дети из детского сада №16 («Белоснежка»). Работы, представленные на выставке, поражают своим разнообразием, изяществом и красотой. Снежное чудо под названием «Снеговик» выполнен из разных материалов: синтепона, пенопласта, одноразовых белых стаканчиков, электрической лампочки, ткани, ваты, ниток, ватных дисков. Внимание читателей привлекает снеговик-обнимашка, снеговик-лыжник, современный снеговик в наушниках, самый большой, самый маленький, самый веселый снеговик и много других симпатичных новогодних поделок. Но самыми оригинальными, на наш взгляд, стали работы Мазур Екатерины, Кислициной Стеши, Захлебина Андрея, Ситдиковой Ильнары, Гравшенковой Анастасии, Ратникова Тимофея, Магаевой Виктории, Жолобовой Марии.

Между белыми, нежными, хрупкими созданиями ваше внимание привлечёт экспозиция «Снеговик на плетенных санках» Гончаренко Ильи и «Снеговик у дома» Ашитко Димы. А у снеговика Поповой Кати – настоящая метла, чтобы снеговик мог спокойно слетать в небо, когда ему вздумается или отгонять невзгоды от дома. Такое поверье существовало у некоторых народов.

В фойе библиотеки вас ждет еще одна выставка творческих работ учеников школы №9 и их родителей «Новогодняя елочка». Руководитель проекта Куракина Н.И. Ежегодно ребята мастерят своими руками из разных материалов новогодние елки. Новогодние красавицы выполнены из блестящей мишуры, пушистых салфеток, шерстяных ниток, блестящих конфетных фантиков. Все работы удивляют своим мастерством, аккуратностью и необычностью.

Читатели-дети и взрослые с таким восторгом рассматривают новогодние поделки! Приходите и вы. При виде такого количества снеговиков и праздничных елок на вашем лице невольно появится добрая улыбка, поднимется праздничное настроение!

Выставки работают до 25 января, в часы работы библиотеки – с 11 до 18 час. Выходной – понедельник.

Валентина Карпова,

зав. библиотекой-филиалом №19.