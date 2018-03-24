В лагере «Гренада» под Сыктывкаром завершился слёт юных спасателей

24.03.2018   МЧС
Слёт, проходивший в течении шести дней под эгидой Года культуры безопасности, объединил 100 юношей и девушек из восьми муниципалитетов Республики Коми

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