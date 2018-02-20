Начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр КНЯЗЕВ принял участие в торжественном приёме Главы Республики Коми, посвященном Дню защитника Отечества

20.02.2018   МЧС

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