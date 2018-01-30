Обучайте ребенка навыкам осторожного обращения с огнем

30.01.2018   МЧС
Анализ причин большинства пожаров, происшедших по вине детей, показывает, что они часто вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с огнем

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