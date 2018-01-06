В Рождество на страже безопасности!

06.01.2018   МЧС
В праздничную ночь сотрудники МЧС России будут осуществлять дежурство во всех православных храмах на территории Республики Коми

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