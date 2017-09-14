В Ухте инспекторы государственного пожарного надзора провели профилактические рейды в пригородных дачных обществах

14.09.2017   МЧС
Главная цель рейдов – предупреждение пожаров, профилактика неосторожного обращения с огнем

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