В Сыктывкаре официально открыт пляжный сезон

07.07.2017   МЧС
Однако спасатели предупреждают - температура воды ниже нормы, позволяющей купаться  

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