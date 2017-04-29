Усть-Куломским школьникам рассказали о безопасности в период весеннего половодья

29.04.2017   МЧС
В рамках Всероссийкого урока безопасности инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Коми провели занятия в двух сельских школах Усть-Куломского района республики

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