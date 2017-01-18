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В Главном управлении состоялось занятие по планированию в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС с представителями органов исполнительной власти, входящих в Коми республиканскую подсистему…

18.01.2017   МЧС

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