Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил юниорскую сборную России по хоккею с мячом с победой на Первенстве Мира
В финальном матче соревнований сборная России выиграла у команды Швеции 1:0. Хоккейный турнир проходил в Сыктывкаре 27-29 января. Бронзовые медали завоевала сборная Финляндии, победив в матче за 3 место команду Норвегии. «Как и 30 лет назад, сыктывкарский лед принес удачу…
Причина внутреннего обмерзания Усинского водовода – отсутствие снежного покрова
27 января в Воркуте прошло очередное заседание рабочей группы КЧС. Специалисты и представители ООО «Водоканал», администрации города, ООО «Воркутинские ТЭЦ», АО «Воркутауголь», ОАО «РЖД», ОАО «Воркутинских электросетей», управления ГО и ЧС, воркутинского отдела МЧС РФ по республике Коми, прокуратуры, УФСБ…
Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Коми пришли в гости к эжвинским школьникам
Специалисты МЧС рассказали учащимся средней общеобразовательной школы № 31 Сыктывкара о правилах безопасности на водоемах в зимний период…
Объяснили удорской детворе, куда звонить в случае пожара и как спасти утопающего?
В селе Благоево Удорского района Коми сотрудники МЧС провели урок безопасности для школьников…
В Воркуте любитель животных похитил из зоомагазина клетки с волнистым попугаем и двумя хомяками
В дежурную часть ОМВД России по г.Воркуте обратилась продавец зоомагазина, которая сообщила о пропаже клеток с двумя джунгарскими хомяками, а также с волнистым попугаем. По словам работника торговой точки, клетки с живым товаром находились в подсобном помещении. В результате кражи…
Воркутинский уголь назван причиной пожаров на Северодвинской ТЭЦ-1
Как сообщает ИА "Северная неделя", на заседании комиссии администрации Северодвинска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности озвучена основная версия причин возникновения в январе на местной ТЭЦ-1 сразу нескольких происшествии: три технологических нарушения с пожарами…
Сын экс-начальника Гострудинспекции Воркуты Андрей Гильц: «Причина смерти отца вызывает сомнение»
Андрей Гильц, сын бывшего начальника воркутинского отдела Государственной инспекции труда в Коми Петра Гильца, высказал сомнения о причинах смерти отца, -сообщает интернет-журнал "7х7". 30 декабря мужчина был найден мертвым в сыктывкарском СИЗО. По информации следственного комитета, мужчина мог…
ОНФ в Коми добивается исправления нарушений, выявленных в ходе акции «Учение – свет, а у школы – тьма»
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми добилось начала выполнения «дорожной карты» по повышению безопасности детей вблизи учебных заведений. В ходе акции ОНФ «Учение – свет, а у школы – тьма» общественники выявили, что многие территории школ в республике …
Депутат Татьяна Саладина считает необходимым отменить оплату капремонта для жителей поселков
Председатель Постоянной комиссии Государственного Совета РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Саладина, находящаяся в Воркуте с инспекционным визитом, 26 января побывала на Усинском водоводе, в муниципальных котельных и поселках, а также в жилых домах, которые в 2016 год попали в …