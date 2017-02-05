Удорским рыбакам напомнили о безопасности на водоемах МЧС В Удорском районе республики инспекторы ГИМС МЧС России по Коми провели профилактический выезд на реку Йиридз… Читать дальше

Детям о правилах пожарной безопасности МЧС В селе Кослан Удорского района Коми инспекторы госпожнадзора провели урок безопасности в детской школе искусств… Читать дальше

Жителей Республики Коми обследуют на наличие онкозаболеваний Новости Коми В учреждениях здравоохранения Республики Коми на этой неделе пройдет массовая акция по обследованию граждан на выявление онкозаболеваний. Акция призвана обратить внимание жителей региона на важность своевременного выявления этого вида заболеваний на ранней стадии.… Читать дальше

Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Моисеенко Новости Коми «Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем почитателям таланта в связи с безвременной кончиной Народного артиста Республики Коми, Заслуженного артиста России Алексея Васильевича Моисеенко. Усердие и трудолюбие, разносторонний талант, неиссякаемая энергия и великолепные вокальные данные позволили Алексею Васильевичу выступать на лучших оперных сценах мира:… Читать дальше

Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мосеенко Новости Коми «Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем почитателям таланта в связи с безвременной кончиной Народного артиста Республики Коми, Заслуженного артиста России Алексея Васильевича Моисеенко. Усердие и трудолюбие, разносторонний талант, неиссякаемая энергия и великолепные вокальные данные позволили Алексею Васильевичу выступать на лучших оперных сценах мира:… Читать дальше