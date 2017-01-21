В Воркуте мужчина путем шантажа пытался склонить к интимной близости 17-летнюю девушку
К правоохранителям ОМВД России по г.Воркуте обратилась 17-летняя девушка с заявлением о том, что малознакомый мужчина путем шантажа понуждает ее к действиям сексуального характера. В ходе проверки сообщения стражи порядка установили, что сообщения с требованием выполнить условия злоумышленника поступали потерпевшей …
В сентябре 2017 года в Воркуте пройдет всероссийский Форум молодёжи малых городов
Воркутинцы обеспокоены информацией о закрытии двух детских библиотек в городе
Как сообщает ИА "Комиинформ", жители Воркуты обратились на портал "Активный регион" с сигналом о закрытии Центральной детско-юношеской библиотеке имени Гагарина по улице Гоголя, 14, и детской библиотеки-филиала № 2 по улице Пирогова, 3а. В своем обращении они попросили …
Основные аварийно-восстановительные работы на Усинском водоводе приостановили до весны
Авария на шахте «Северная» понизила производственные показатели компании «Воркутауголь»
АО «Воркутауголь» подвело производственные итоги 2016 года. В прошлом году проходчики шахт «Воркутауголь» прошли 29,3 км горных выработок – на 5,6 км меньше, чем в 2015 году. Объем проходки капитального подземного строительства составил 4,6 км. Добыча горной массы в минувшем …