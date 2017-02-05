Предупреждение об ограничении движения автотранспорта по автозимнику на участке Каджером — Зеленоборск!!!
В связи с подтоплением дорожного полотна на одном из участков автозимника Каджером – Зеленоборск, Администрация МР «Печора» рекомендует авто водителям временно воздержаться от поездок в данном направлении, до особого распоряжения.
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Удорским рыбакам напомнили о безопасности на водоемах
В Удорском районе республики инспекторы ГИМС МЧС России по Коми провели профилактический выезд на реку Йиридз…
Детям о правилах пожарной безопасности
В селе Кослан Удорского района Коми инспекторы госпожнадзора провели урок безопасности в детской школе искусств…
Жителей Республики Коми обследуют на наличие онкозаболеваний
В учреждениях здравоохранения Республики Коми на этой неделе пройдет массовая акция по обследованию граждан на выявление онкозаболеваний. Акция призвана обратить внимание жителей региона на важность своевременного выявления этого вида заболеваний на ранней стадии.…
Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Моисеенко
«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем почитателям таланта в связи с безвременной кончиной Народного артиста Республики Коми, Заслуженного артиста России Алексея Васильевича Моисеенко. Усердие и трудолюбие, разносторонний талант, неиссякаемая энергия и великолепные вокальные данные позволили Алексею Васильевичу выступать на лучших оперных сценах мира:…
Глава Республики Коми Сергей Гапликов выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Мосеенко
«Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем почитателям таланта в связи с безвременной кончиной Народного артиста Республики Коми, Заслуженного артиста России Алексея Васильевича Моисеенко. Усердие и трудолюбие, разносторонний талант, неиссякаемая энергия и великолепные вокальные данные позволили Алексею Васильевичу выступать на лучших оперных сценах мира:…
В Усть-Цильме инспекторы ГИМС напомнили водителям правила безопасности при передвижении по ледовой переправе через Печору
В ходе профилактического рейда сотрудники МЧС предупреждали водителей, что при движении по автомобильной переправе следует быть предельно осторожными, соблюдать все меры безопасности и требования дорожных знаков…
Печорские школьники узнали о работе огнеборцев
Учащиеся средней общеобразовательной школы № 83 Печоры побывали в гостях у сотрудников 34 пожарно-спасательной части 8 отряда ФПС по Республике Коми …