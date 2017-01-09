www.gazetakomi.ru

Марина Анисимова назначена на должность министра экономики Республики Коми

09.01.2017   Новости Коми
Соответствующее распоряжение подписал сегодня Глава Республики Коми Сергей Гапликов.   Распоряжение Главы Республики Коми от 9 января 2017 года №2-р 1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми…
Читать дальше

В Воркуте индивидуальный предприниматель подозревается в нарушении авторских прав

09.01.2017   Воркута

Следователями ОМВД России по Воркуте возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 146 Уголовного кодекса РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Установлено, что воркутинец, являясь индивидуальным предпринимателем, не имея разрешения со стороны…
Читать дальше

В МЧС по Коми прокомментировали ситуацию с коммунальной аварией в поселке Воргашор

09.01.2017   Воркута


Как сообщает сегодня ИА "Комиинформ", невозможность попасть в квартиры с замерзшими стояками осложняет работу бригад и затягивает сроки ремонта трубопровода в Воргашоре. Напомним, в воркутинском поселке продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии на теплосетях, которая произошла 3…
Читать дальше

Большая часть пожаров в республике в праздничные дни произошла из-за неосторожного обращения с огнем

09.01.2017   МЧС
Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Коми Константин Сухарев подвел итоги первых дней 2017 года…
Читать дальше

Мэрия города принимает меры по фактам нарушений графика движения автобусов в праздничные дни

09.01.2017   Сыктывкар

Часть фактов зафиксирована по жалобам сыктывкарцев. Об этом сообщил и.о. начальника Управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь. Актирование соблюдения интервалов движения автобусов, утвержденных расписанием, производилось 6 января 2017 года.

«В результате проверки на маршрутах номер один, 15, 18, 54, 28, 44

Читать дальше

В Пенсионном фонде России назвали сроки доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей

09.01.2017   Воркута

Как сообщает сегодня пресс-служба Пенсионного фонда России, единовременная выплата пенсионерам будет произведена с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную…
Читать дальше

В ижемском поселке Том детям напомнили о главном

09.01.2017   МЧС
Сотрудники ГИМС Сельским школьникам рассказали правила  безопасного поведения  на льду…
Читать дальше

Сыктывкарцы продолжают получать персональные поздравления с юбилеем от Президента страны

09.01.2017   Сыктывкар

img 9533 mod site

Сотрудники администрации Сыктывкара навестили юбиляров в период новогодних каникул. 1 января день рождения отметили Федор Алексеевич Филиппов и Анастасия Андриановна Болотова (оба родились в 1927 году). 2 января 90-летний юбилей отметили Мария Григорьевна Морозова, Маргарита Филипповна Сафонова и Аполлинария Серафимовна

Читать дальше

В Воркуте у школьницы во время новогоднего утренника похитили телефон «Iphone 4s»

09.01.2017   Воркута

В дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте поступило заявление от местной жительницы о пропаже сотового телефона «Iphone 4s», принадлежащего ее дочери. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. В ходе проверки полицейские установили, что гаджет был похищен во время детского…
Читать дальше

В Сыктывкаре открыта «горячая линия» по вопросу пассажирских перевозок

09.01.2017   Сыктывкар

Она будет работать на базе ООО «САТП №1», телефон – 56-56-98. С соответствующими вопросами можно обратиться и в диспетчерскую предприятия по телефону 21-05-04.

Также жители города могут направлять жалобы и предложения по осуществлению регулярных перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар»

Читать дальше
1 из 7 87312345
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien