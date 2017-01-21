



К правоохранителям ОМВД России по г.Воркуте обратилась 17-летняя девушка с заявлением о том, что малознакомый мужчина путем шантажа понуждает ее к действиям сексуального характера. В ходе проверки сообщения стражи порядка установили, что сообщения с требованием выполнить условия злоумышленника поступали потерпевшей …