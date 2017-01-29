



Председатель Постоянной комиссии Государственного Совета РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Саладина, находящаяся в Воркуте с инспекционным визитом, 26 января побывала на Усинском водоводе, в муниципальных котельных и поселках, а также в жилых домах, которые в 2016 год попали в …