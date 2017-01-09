Она будет работать на базе ООО «САТП №1», телефон – 56-56-98. С соответствующими вопросами можно обратиться и в диспетчерскую предприятия по телефону 21-05-04.

Также жители города могут направлять жалобы и предложения по осуществлению регулярных перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар»