Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми внесло закупленную в Корткеросском районе неиспользуемую по назначению технику в реестр «золотых консервов». Данный реестр – это проект ОНФ, куда вносятся оборудование и техника, закупленные за бюджетный счет, но так и не …