Дети сотрудников МЧС побывали в настоящей новогодней сказке
В Республиканском центре дополнительного образования состоялся утренник и праздничный спектакль «По щучьему велению, или приключения Емели под Новый год»…
Поздравление начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми Александра Князева с Новым 2017 годом
Уважаемые коллеги, ветераны, жители Республики Коми! От имени Главного управления МЧС России по Коми и от себя лично поздравляю вас с Новым 2017 годом!…
Глава Воркуты Юрий Долгих и мэр города Игорь Гурьев поздравляют горожан с Новым годом!
Наступают самые долгожданные, светлые и всеми любимые праздники – Новый год и Рождество Христово. Пусть это время добрых надежд и радостных ожиданий подарит каждой воркутинской семье праздничное настроение. Уходящий 2016 год был непростым. Много раз события и обстоятельства заставляли каждого…
В период новогодних и рождественских праздников энергетики усилят контроль за электросетями
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних и рождественских праздников ПАО «МРСК Северо-Запада» вводит усиленный контроль работы электрических сетей в семи регионах присутствия компании. На период с 31 декабря по 9 января приостановлены все плановые работы и переключения в…
Простые правила от спасателей – как встретить Новый год без приключений, приводящих к беде!
Первое и главное правило – не теряйте голову во время празднования! Постарайтесь соблюсти меру в потреблении алкогольных напитков. Не доводите себя до критического состояния! Будьте осторожны с огнем, особенно при курении, и особенно если вы в состоянии опьянения. Малейшая оплошность…
Уважаемые печорцы!
1 января 2017 года в 16.00 на площади Юбилейной состоится праздничный салют, посвященный празднованию Нового года.
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Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья! Примите мои самые теплые поздравления с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Эти праздники - время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. Провожая год минувший, каждый из нас подводит итоги, строит планы на…
Безопасный Новый год!
Простые правила от спасателей – как встретить Новый год без приключений, приводящих к беде!…
Безопасный Новый год!
Простые правила от спасателей – как встретить Новый год без приключений, приводящих к беде!…
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравляет жителей республики с наступающим Новым Годом
«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Традиционно эти праздники – время приятных хлопот, добрых встреч и радостных надежд. И подводя итоги минувшего года, мы строим планы и под бой курантов загадываем заветные…