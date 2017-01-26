www.gazetakomi.ru

В поселке Северный на улице Нагорная произошло убийство

26.01.2017   Воркута

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Коми, 24 января 2017 года в подъезде дома по улице Нагорной поселка Северный было обнаружено тело 55-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний местный житель. По версии следствия…
Читать дальше

Центр инноваций социальной сферы Республики Коми в 2016 году признан лучшей практикой развития социального предпринимательства в России

26.01.2017   Новости Коми
Оценка республиканскому Центру инноваций социальной сферы (ЦИСС) была дана федеральным Министерством экономического развития в ходе заседания Конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации для предоставления в 2017 году субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малому и…
Читать дальше

О безопасности на льду рассказали печорским школьникам инспекторы ГИМС МЧС России по Коми

26.01.2017   МЧС
По словам сотрудников МЧС, важно доходчиво объяснить детворе, что водный объект – это всегда зона риска, ведь даже на кажущемся прочным льду попадаются очень опасные места!…
Читать дальше

Надежда Медведева: Из столицы Мира — в Северную Пальмиру!

26.01.2017   Воркута


Дорогие земляки! Ещё совсем недавно я жила вместе с вами в нашем славном и родном для меня городе Воркуте. А сегодня я — житель нашей северной столицы, города Санкт-Петербурга, красивого и многогранного, где мне посчастливилось работать в крупнейшей компании "Петербургская …

Читать дальше

Александру Ветошкину присвоено почётное звание Республики Коми «Народный артист Республики Коми»

26.01.2017   Новости Коми
Соответствующий указ подписал Глава Республики Коми Сергей Гапликов.   Указ Главы Республики Коми от 23 января 2017 года №10 «О присвоении почётного звания Республики Коми «Народный артист Республики Коми» За особые заслуги в области культуры и искусства присвоить почётное звание…
Читать дальше

Портрет среднестатистического погибшего на пожарах в Коми

26.01.2017   МЧС
Проведя анализ гибели людей на пожарах в республике в 2016 году, можно выделить несколько особенностей: по полу, возрасту, социальному статусу…
Читать дальше

росреестр 25.01

26.01.2017   Вуктыл

В Коми действует новый закон о регистрации недвижимости

С 1 января 2017 года вступил в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Новый закон предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли

Читать дальше

Актированный день

26.01.2017   Сыктывкар

Вниманию родителей!

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкар информирует, что сегодня, 

26 января 2017 года, в связи с неблагоприятными погодными явлениями, занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории МО ГО «Сыктывкар» для учащихся 1–6 классов отменены.

Читать дальше

Власти Коми поздравляют молодежь республики с Днём российского студенчества!

25.01.2017   Воркута

«Уважаемые студенты! Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём российского студенчества! Студенческие годы - самый яркий этап в жизни каждого человека. В этот период закладываются основы дальнейших личных и профессиональных успехов. Именно образованные люди во все времена определяли прогрессивное развитие общества.…
Читать дальше

В Воркуте с сотрудниками шахты «Северная» ведётся индивидуальная работа по трудоустройству

25.01.2017   Воркута

Как сообщает пресс-служба Главы Коми, по состоянию на 25 января, из 128 планируемых к высвобождению сотрудников «Северной» 35 человек трудоустроены на другие предприятия компании «Воркутауголь», 12 человек проходят профессиональное обучение по профессии проходчика и им гарантировано дальнейшее трудоустройство, 16 человек…
Читать дальше
1 из 7 90912345
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien