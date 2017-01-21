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В Воркуте мужчина путем шантажа пытался склонить к интимной близости 17-летнюю девушку

21.01.2017   Воркута


К правоохранителям ОМВД России по г.Воркуте обратилась 17-летняя девушка с заявлением о том, что малознакомый мужчина путем шантажа понуждает ее к действиям сексуального характера. В ходе проверки сообщения стражи порядка установили, что сообщения с требованием выполнить условия злоумышленника поступали потерпевшей …

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В сентябре 2017 года в Воркуте пройдет всероссийский Форум молодёжи малых городов

21.01.2017   Воркута

Республика Коми готова принять Форум молодёжи малых городов. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова по итогам рабочей встречи с председателем Российского союза молодёжи Павлом Красноруцким.…
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Воркутинцы обеспокоены информацией о закрытии двух детских библиотек в городе

21.01.2017   Воркута


Как сообщает ИА "Комиинформ", жители Воркуты обратились на портал "Активный регион" с сигналом о закрытии Центральной детско-юношеской библиотеке имени Гагарина по улице Гоголя, 14, и детской библиотеки-филиала № 2 по улице Пирогова, 3а. В своем обращении они попросили …

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Основные аварийно-восстановительные работы на Усинском водоводе приостановили до весны

21.01.2017   Воркута

20 января прошло заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации города, на котором главный инженер с расширенными полномочиями ООО «Водоканал» Андрей Пащенко озвучил решение о временной приостановке аварийно-восстановительных работ на проблемном участке Усинского водовода (между камерами…
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Авария на шахте «Северная» понизила производственные показатели компании «Воркутауголь»

21.01.2017   Воркута


АО «Воркутауголь» подвело производственные итоги 2016 года. В прошлом году проходчики шахт «Воркутауголь» прошли 29,3 км горных выработок – на 5,6 км меньше, чем в 2015 году. Объем проходки капитального подземного строительства составил 4,6 км. Добыча горной массы в минувшем …

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Мэрия Воркуты и предприятия города продолжат оказывать техпомощь воргашорским коммунальщикам

21.01.2017   Воркута

Обход жилфонда пострадавшего после аварии (девять домов) на теплотрассе 3 января показал – в пустующих муниципальных или частных квартирах насчитывается около 90 окон требующих дополнительного утепления или замены. Сегодня на совещании в администрации мэр Воркуты Игорь Гурьев распределил объемы работ…
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Советы от спасателей: что нужно сообщить диспетчеру, когда вы позвонили по номеру «112»

21.01.2017   МЧС
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Знакомство с пожарно-спасательным спецназом в Сыктывкаре

21.01.2017   МЧС
В Год гражданской обороны сотрудники СПСЧ провели день открытых дверей для слушателей учебного центра Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми…
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«Рыбацкая удача улыбается тем, кто осторожен!»

21.01.2017   МЧС
С любителями подледного лова рыбы инспекторы Троицко-Печорского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми провели инструктаж по правилам безопасности на водоемах в зимний период…
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Республика Коми готова принять Форум молодёжи малых городов

20.01.2017   Новости Коми
Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Республики Коми-министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова по итогам рабочей встречи с председателем Российского союза молодёжи Павлом Красноруцким. В ходе встречи, которая прошла в Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте…
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