Глава Воркуты Юрий Долгих и мэр города Игорь Гурьев поздравляют горожан с Новым годом! Воркута Наступают самые долгожданные, светлые и всеми любимые праздники – Новый год и Рождество Христово. Пусть это время добрых надежд и радостных ожиданий подарит каждой воркутинской семье праздничное настроение. Уходящий 2016 год был непростым. Много раз события и обстоятельства заставляли каждого… Наступают самые долгожданные, светлые и всеми любимые праздники – Новый год и Рождество Христово. Пусть это время добрых надежд и радостных ожиданий подарит каждой воркутинской семье праздничное настроение. Уходящий 2016 год был непростым. Много раз события и обстоятельства заставляли каждого… Читать дальше

В период новогодних и рождественских праздников энергетики усилят контроль за электросетями Воркута Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних и рождественских праздников ПАО «МРСК Северо-Запада» вводит усиленный контроль работы электрических сетей в семи регионах присутствия компании. На период с 31 декабря по 9 января приостановлены все плановые работы и переключения в… Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних и рождественских праздников ПАО «МРСК Северо-Запада» вводит усиленный контроль работы электрических сетей в семи регионах присутствия компании. На период с 31 декабря по 9 января приостановлены все плановые работы и переключения в… Читать дальше

Простые правила от спасателей – как встретить Новый год без приключений, приводящих к беде! Воркута Первое и главное правило – не теряйте голову во время празднования! Постарайтесь соблюсти меру в потреблении алкогольных напитков. Не доводите себя до критического состояния! Будьте осторожны с огнем, особенно при курении, и особенно если вы в состоянии опьянения. Малейшая оплошность… Первое и главное правило – не теряйте голову во время празднования! Постарайтесь соблюсти меру в потреблении алкогольных напитков. Не доводите себя до критического состояния! Будьте осторожны с огнем, особенно при курении, и особенно если вы в состоянии опьянения. Малейшая оплошность… Читать дальше

Безопасный Новый год! МЧС Простые правила от спасателей – как встретить Новый год без приключений, приводящих к беде!… Читать дальше

Безопасный Новый год! МЧС Простые правила от спасателей – как встретить Новый год без приключений, приводящих к беде!… Читать дальше