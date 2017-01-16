www.gazetakomi.ru

В Республике Коми дети смогут собрать свою первую упряжку

16.01.2017   Воркута

Как сообщает интернет-издание «Национальный акцент» со ссылкой на информацию организации АКМНСС и ДВ РФ, в Республике Коми реализовали проект "О тундре без прикрас". Создан познавательный комплект из двух частей: детского набора "Волшебная тундра" и книги "О тундре без…
Читать дальше

Беспечность на льду может обернуться бедой!

16.01.2017   МЧС
Уважаемые жители и гости Республики Коми! При переходе по льду водоема пользуйтесь только официально оборудованными ледовыми переправами!…
Читать дальше

Место Крещенских купаний перенесли

16.01.2017   Печора
В этом году Крещенскую купель в Печоре сделают на новом месте – в начале улицы Социалистической в районе пешеходной ледовой переправы. Такое решение принято специалистами МЧС и администрации муниципалитета после обследования привычного для печорцев места в районе памятника В.А. Русанову.…
Читать дальше

С юбилеем, уважаемая Нина Степановна!

16.01.2017   Печора
16 января ветерану Великой Отечественной войны Нине Степановне Рассохиной, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.
Читать дальше

С юбилеем, уважаемый Николай Васильевич!

16.01.2017   Печора
15 января ветерану Великой Отечественной войны, активному члену Печорского представительства МОД «Коми войтыр» Николаю Васильевичу Лапину, проживающему в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.
Читать дальше

«Сотрудники прокуратуры Республики Коми пользуются заслуженным авторитетом и доверием у жителей региона»

16.01.2017   Новости Коми
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил работников прокуратуры республики и ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником и 295-летием со дня образования Российской прокуратуры. «Почти три столетия Прокуратура стоит на страже законности и правопорядка, интересов общества и государства, оставаясь зорким «государевым…
Читать дальше

Судебные приставы опубликовли на своем сайте список легальных коллекторских агентств

16.01.2017   Воркута

Федеральная служба судебных приставов опубликовала на своем официальном сайте список коллекторских агентств, имеющих законное право заниматься данным видом деятельности. Напомним, 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о коллекторах, в соответствии с которым осуществлять деятельность по взысканию…
Читать дальше

В Воркуте сотрудники полиции задержали с поличным похитителя детской коляски

16.01.2017   Воркута


При несении службы на одной из улиц города внимание сотрудника ОМВД России по городу Воркуте привлек мужчина, который по всем визуальным признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом гражданин катил пустую детскую коляску. Полицейский остановил мужчину для проверки документов …

Читать дальше

В 2017 году жители Воркуты отметят праздник Крещение Господне в черте города

16.01.2017   Воркута

Решение о переносе места купели, которую ранее оборудовали на реке Уса, на реку Воркута в район турбазы Заречной принято для удобства воркутинцев и в особенности жителей поселков. Теперь добраться до крещенской иордани люди смогут намного быстрее, при этом сделать это…
Читать дальше

Поздравление с годовщиной образования Следственного комитета России

16.01.2017   Новости Коми
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил сотрудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Коми с 6-летием со дня создания ведомства. «За эти годы Следственный комитет стал важнейшей частью правоохранительной системы страны. Сотрудниками Следственного комитета расследуются наиболее опасные, сложные…
Читать дальше
1 из 7 88612345
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien