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Житель Сыктывкара стал популярным мемом, случайно перекрестившись в танце

03.02.2017   Новости Коми, Сыктывкар

25-летний Стас Юшков из Сыктывкара стал знаменитым после необычного танца на студенческой вечеринке, но и по всей России у парня появились поклонники. Всё дело в гифке, которая мгновенно стала популярным мемом. В середине января Стас с друзьями был на вечеринке, …

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Лыжня России-2017 состоится в Сыктывкаре 11 февраля

03.02.2017   Сыктывкар

Накануне в Управлении физической культуры и спорта администрации Сыктывкара прошел организационный комитет по проведению XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» под председательством начальника Управления физкультуры и спорта, Андрея Лазицкого.

Было решено, что мероприятие будет проводиться 11 февраля 2017 …

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Лыжня России-2017 состоится в Сыктывкаре 11 февраля

03.02.2017   Новости Коми, Сыктывкар

Накануне в Управлении физической культуры и спорта администрации Сыктывкара прошел организационный комитет по проведению XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» под председательством начальника Управления физкультуры и спорта, Андрея Лазицкого.

Было решено, что мероприятие будет проводиться 11 февраля 2017 …

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Сыктывкар с деловым визитом посетит делегация Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге во главе с Генеральным консулом Михаэлем Лотемом

03.02.2017   Новости Коми
Цель визита - налаживание сотрудничества в области лесной отрасли и энергетики, медицины, водопользования, агропромышленного комплекса, культуры, образования и туризма. Начало работы делегации - 6 февраля. В программе запланированы рабочие встречи с участием руководителей региональных министерств. В Министерстве промышленности, природных ресурсов,…
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Карантин отменен

03.02.2017   Печора
В связи со снижением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня распоряжением администрации МР «Печора» от 3 февраля 2017 года №113-р отменено проведение срочных мероприятий, направленных на профилактику гриппа и ОРВИ на территории МР «Печора», с 3 февраля 2017…
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Активисты Общероссийского народного фронта продолжают пополнять реестр так называемых «золотых консервов»

03.02.2017   ОНФ в Коми

Представители Общероссийского народного фронта продолжают пополнять реестр так называемых «золотых консервов», где речь идет об оборудовании, технике, закупленной за бюджетный счет, но так и не веденной в эксплуатацию. На данное время сигналы от активистов поступили из Тверской, Вологодской областей и …

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В Республике Коми совершенствование инвестиционного климата будет вестись в рамках системы целевых моделей

03.02.2017   Новости Коми
Данный вопрос обсудили в ходе заседаний Президиума Совета при Главе Республики Коми по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Максимовой. Заседания были посвящены новой федеральной инициативе по внедрению в регионах целевых моделей регулирования…
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Уважаемые жители муниципального района «Печора»!

03.02.2017   Печора
6 февраля 2017 года с 17.00 до 18.00 часов в здании администрации муниципального района «Печора» (ул. Ленинградская, д.15, кабинет № 302) проведет личный прием граждан депутат Совета муниципального района «Печора» от избирательного округа № 10 – Родинский Олег Аркадьевич.
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Двадцать один год колонии получил житель Воркуты за убийство знакомой и поджог ее квартиры

03.02.2017   Воркута

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего воркутинца. Мужчина признан виновным в покушении на насильственные действия сексуального характера, убийстве, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера, грабеже с применением насилия, краже, умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенные путем поджога…
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Советы спасателей: как зарегистрировать туристический маршрут

03.02.2017   МЧС
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