В поселке Северный на улице Нагорная произошло убийство
Центр инноваций социальной сферы Республики Коми в 2016 году признан лучшей практикой развития социального предпринимательства в России
О безопасности на льду рассказали печорским школьникам инспекторы ГИМС МЧС России по Коми
Надежда Медведева: Из столицы Мира — в Северную Пальмиру!
Дорогие земляки! Ещё совсем недавно я жила вместе с вами в нашем славном и родном для меня городе Воркуте. А сегодня я — житель нашей северной столицы, города Санкт-Петербурга, красивого и многогранного, где мне посчастливилось работать в крупнейшей компании "Петербургская …
Александру Ветошкину присвоено почётное звание Республики Коми «Народный артист Республики Коми»
Портрет среднестатистического погибшего на пожарах в Коми
росреестр 25.01
В Коми действует новый закон о регистрации недвижимости
С 1 января 2017 года вступил в силу федерального закона «О государственной регистрации недвижимости». Новый закон предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли …
Актированный день
Вниманию родителей!
Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкар информирует, что сегодня,
26 января 2017 года, в связи с неблагоприятными погодными явлениями, занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории МО ГО «Сыктывкар» для учащихся 1–6 классов отменены.
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