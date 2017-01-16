Беспечность на льду может обернуться бедой! МЧС Уважаемые жители и гости Республики Коми! При переходе по льду водоема пользуйтесь только официально оборудованными ледовыми переправами!… Читать дальше

Место Крещенских купаний перенесли Печора В этом году Крещенскую купель в Печоре сделают на новом месте – в начале улицы Социалистической в районе пешеходной ледовой переправы. Такое решение принято специалистами МЧС и администрации муниципалитета после обследования привычного для печорцев места в районе памятника В.А. Русанову.… Читать дальше

«Сотрудники прокуратуры Республики Коми пользуются заслуженным авторитетом и доверием у жителей региона» Новости Коми Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил работников прокуратуры республики и ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником и 295-летием со дня образования Российской прокуратуры. «Почти три столетия Прокуратура стоит на страже законности и правопорядка, интересов общества и государства, оставаясь зорким «государевым… Читать дальше

В Воркуте сотрудники полиции задержали с поличным похитителя детской коляски Воркута

При несении службы на одной из улиц города внимание сотрудника ОМВД России по городу Воркуте привлек мужчина, который по всем визуальным признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом гражданин катил пустую детскую коляску. Полицейский остановил мужчину для проверки документов … Читать дальше

В 2017 году жители Воркуты отметят праздник Крещение Господне в черте города Воркута Решение о переносе места купели, которую ранее оборудовали на реке Уса, на реку Воркута в район турбазы Заречной принято для удобства воркутинцев и в особенности жителей поселков. Теперь добраться до крещенской иордани люди смогут намного быстрее, при этом сделать это… Решение о переносе места купели, которую ранее оборудовали на реке Уса, на реку Воркута в район турбазы Заречной принято для удобства воркутинцев и в особенности жителей поселков. Теперь добраться до крещенской иордани люди смогут намного быстрее, при этом сделать это… Читать дальше