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Федеральные субсидии по линии здравоохранения позволят организовать точку круглосуточного базирования нового вертолета в Ухте и осуществить дополнительно около 300 экстренных вылетов.

01.02.2017   Новости Коми
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации в 2017 году на развитие санавиации Республике Коми выделено 152,8 миллиона рублей, которые будут направлены на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах. В рамках реализации федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной…
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День информации «Экология Республики Коми»

01.02.2017   Печора

День информации «Экология Республики Коми»27 января в модельной сельской библиотеке п. Каджером прошел день информации, посвященный Году экологии в России и особо охраняемых природных территорий.

Читатели библиотеки и специалисты Дома культуры познакомились с выставкой книг «Экология Республики Коми». Вниманию слушателей был предложен обзор экологических …

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Жителей Коми приглашают бесплатно обследоваться на наличие онкологических заболеваний

01.02.2017   Воркута


В учреждениях здравоохранения Республики Коми на этой неделе пройдет массовая акция по обследованию граждан на выявление онкозаболеваний. Акция призвана обратить внимание жителей региона на важность своевременного выявления этого вида заболеваний на ранней стадии. В медицинских учреждениях будет организована возможность оперативно …

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На воркутинского врача-нарколога Андрея Гильца возбуждено уголовное дело

01.02.2017   Воркута

Как сообщает сегодня ИА "Комиинформ", в конце декабря прошлого года воркутинские полицейские возбудили уголовное дело в отношении врача-нарколога Андрея Гильца. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели…
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Спасатели напоминают: Будьте внимательны при использовании бытовых электроприборов!

01.02.2017   МЧС
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Цените жизнь!

01.02.2017   МЧС
Именно к этому призвали психологи МЧС и сотрудники ГИБДД студентов Сыктывкарского автомеханического техникума на «Краш-курсе»…
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В Республике Коми утверждён порядок обращения родителей за получением компенсации платы за детский сад

01.02.2017   Новости Коми
Утверждённый порядок регламентирует правила обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные учреждения Республики Коми, а также порядок её выплаты и порядок определения состава семьи, среднедушевого дохода семьи для предоставления указанной…
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Активисты ОНФ в Коми внесли неиспользуемую технику для вывоза мусора в Корткеросском районе в реестр «золотых консервов»

01.02.2017   ОНФ в Коми

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми внесло закупленную в Корткеросском районе неиспользуемую по назначению технику в реестр «золотых консервов». Данный реестр – это проект ОНФ, куда вносятся оборудование и техника, закупленные за бюджетный счет, но так и не …

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«Минута славы».

01.02.2017   Вуктыл

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27 января 2017 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл прошел муниципальный творческий конкурс «Минута славы».

Ведущие конкурса Егоров Андрей и Мариняк Алена, обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл, представили звездопад талантов: 14 номеров,  более …

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Требования к межевому плану, техническому плану, акту обследования и их подготовке

01.02.2017   Вуктыл

Требования к межевому плану, техническому плану, акту обследования и их подготовке

В связи с вступлением с 01.01.2017 Федерального закона № 218 –ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон №218- ФЗ) Управление Росреестра по Республике Коми сообщает.

Согласно …

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