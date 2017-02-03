Житель Сыктывкара стал популярным мемом, случайно перекрестившись в танце
25-летний Стас Юшков из Сыктывкара стал знаменитым после необычного танца на студенческой вечеринке, но и по всей России у парня появились поклонники. Всё дело в гифке, которая мгновенно стала популярным мемом. В середине января Стас с друзьями был на вечеринке, …
Лыжня России-2017 состоится в Сыктывкаре 11 февраля
Накануне в Управлении физической культуры и спорта администрации Сыктывкара прошел организационный комитет по проведению XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» под председательством начальника Управления физкультуры и спорта, Андрея Лазицкого.
Было решено, что мероприятие будет проводиться 11 февраля 2017 …
Лыжня России-2017 состоится в Сыктывкаре 11 февраля
Накануне в Управлении физической культуры и спорта администрации Сыктывкара прошел организационный комитет по проведению XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» под председательством начальника Управления физкультуры и спорта, Андрея Лазицкого.
Было решено, что мероприятие будет проводиться 11 февраля 2017 …
Сыктывкар с деловым визитом посетит делегация Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге во главе с Генеральным консулом Михаэлем Лотемом
Карантин отменен
Активисты Общероссийского народного фронта продолжают пополнять реестр так называемых «золотых консервов»
Представители Общероссийского народного фронта продолжают пополнять реестр так называемых «золотых консервов», где речь идет об оборудовании, технике, закупленной за бюджетный счет, но так и не веденной в эксплуатацию. На данное время сигналы от активистов поступили из Тверской, Вологодской областей и …