Марина Анисимова назначена на должность министра экономики Республики Коми
В Воркуте индивидуальный предприниматель подозревается в нарушении авторских прав
В МЧС по Коми прокомментировали ситуацию с коммунальной аварией в поселке Воргашор
Как сообщает сегодня ИА "Комиинформ", невозможность попасть в квартиры с замерзшими стояками осложняет работу бригад и затягивает сроки ремонта трубопровода в Воргашоре. Напомним, в воркутинском поселке продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии на теплосетях, которая произошла 3…
Большая часть пожаров в республике в праздничные дни произошла из-за неосторожного обращения с огнем
Мэрия города принимает меры по фактам нарушений графика движения автобусов в праздничные дни
Часть фактов зафиксирована по жалобам сыктывкарцев. Об этом сообщил и.о. начальника Управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь. Актирование соблюдения интервалов движения автобусов, утвержденных расписанием, производилось 6 января 2017 года.
«В результате проверки на маршрутах номер один, 15, 18, 54, 28, 44…
В Пенсионном фонде России назвали сроки доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей
В ижемском поселке Том детям напомнили о главном
Сыктывкарцы продолжают получать персональные поздравления с юбилеем от Президента страны
Сотрудники администрации Сыктывкара навестили юбиляров в период новогодних каникул. 1 января день рождения отметили Федор Алексеевич Филиппов и Анастасия Андриановна Болотова (оба родились в 1927 году). 2 января 90-летний юбилей отметили Мария Григорьевна Морозова, Маргарита Филипповна Сафонова и Аполлинария Серафимовна…
В Воркуте у школьницы во время новогоднего утренника похитили телефон «Iphone 4s»
В Сыктывкаре открыта «горячая линия» по вопросу пассажирских перевозок
Она будет работать на базе ООО «САТП №1», телефон – 56-56-98. С соответствующими вопросами можно обратиться и в диспетчерскую предприятия по телефону 21-05-04.
Также жители города могут направлять жалобы и предложения по осуществлению регулярных перевозок на территории МО ГО «Сыктывкар»…