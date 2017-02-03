25-летний Стас Юшков из Сыктывкара стал знаменитым после необычного танца на студенческой вечеринке, но и по всей России у парня появились поклонники. Всё дело в гифке, которая мгновенно стала популярным мемом. В середине января Стас с друзьями был на вечеринке, …