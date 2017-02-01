Федеральные субсидии по линии здравоохранения позволят организовать точку круглосуточного базирования нового вертолета в Ухте и осуществить дополнительно около 300 экстренных вылетов.
День информации «Экология Республики Коми»
27 января в модельной сельской библиотеке п. Каджером прошел день информации, посвященный Году экологии в России и особо охраняемых природных территорий.
Читатели библиотеки и специалисты Дома культуры познакомились с выставкой книг «Экология Республики Коми». Вниманию слушателей был предложен обзор экологических …
Жителей Коми приглашают бесплатно обследоваться на наличие онкологических заболеваний
В учреждениях здравоохранения Республики Коми на этой неделе пройдет массовая акция по обследованию граждан на выявление онкозаболеваний. Акция призвана обратить внимание жителей региона на важность своевременного выявления этого вида заболеваний на ранней стадии. В медицинских учреждениях будет организована возможность оперативно …
На воркутинского врача-нарколога Андрея Гильца возбуждено уголовное дело
Цените жизнь!
В Республике Коми утверждён порядок обращения родителей за получением компенсации платы за детский сад
Активисты ОНФ в Коми внесли неиспользуемую технику для вывоза мусора в Корткеросском районе в реестр «золотых консервов»
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Коми внесло закупленную в Корткеросском районе неиспользуемую по назначению технику в реестр «золотых консервов». Данный реестр – это проект ОНФ, куда вносятся оборудование и техника, закупленные за бюджетный счет, но так и не …
«Минута славы».
27 января 2017 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл прошел муниципальный творческий конкурс «Минута славы».
Ведущие конкурса Егоров Андрей и Мариняк Алена, обучающиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл, представили звездопад талантов: 14 номеров, более …
Требования к межевому плану, техническому плану, акту обследования и их подготовке
Требования к межевому плану, техническому плану, акту обследования и их подготовке
В связи с вступлением с 01.01.2017 Федерального закона № 218 –ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон №218- ФЗ) Управление Росреестра по Республике Коми сообщает.
Согласно …