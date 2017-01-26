



Дорогие земляки! Ещё совсем недавно я жила вместе с вами в нашем славном и родном для меня городе Воркуте. А сегодня я — житель нашей северной столицы, города Санкт-Петербурга, красивого и многогранного, где мне посчастливилось работать в крупнейшей компании "Петербургская …