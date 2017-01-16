В Республике Коми дети смогут собрать свою первую упряжку
Как сообщает интернет-издание «Национальный акцент» со ссылкой на информацию организации АКМНСС и ДВ РФ, в Республике Коми реализовали проект "О тундре без прикрас". Создан познавательный комплект из двух частей: детского набора "Волшебная тундра" и книги "О тундре без…
Беспечность на льду может обернуться бедой!
Уважаемые жители и гости Республики Коми! При переходе по льду водоема пользуйтесь только официально оборудованными ледовыми переправами!…
Место Крещенских купаний перенесли
В этом году Крещенскую купель в Печоре сделают на новом месте – в начале улицы Социалистической в районе пешеходной ледовой переправы. Такое решение принято специалистами МЧС и администрации муниципалитета после обследования привычного для печорцев места в районе памятника В.А. Русанову.…
С юбилеем, уважаемая Нина Степановна!
16 января ветерану Великой Отечественной войны Нине Степановне Рассохиной, проживающей в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.
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С юбилеем, уважаемый Николай Васильевич!
15 января ветерану Великой Отечественной войны, активному члену Печорского представительства МОД «Коми войтыр» Николаю Васильевичу Лапину, проживающему в муниципальном районе «Печора», исполнилось 90 лет.
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«Сотрудники прокуратуры Республики Коми пользуются заслуженным авторитетом и доверием у жителей региона»
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил работников прокуратуры республики и ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником и 295-летием со дня образования Российской прокуратуры. «Почти три столетия Прокуратура стоит на страже законности и правопорядка, интересов общества и государства, оставаясь зорким «государевым…
Судебные приставы опубликовли на своем сайте список легальных коллекторских агентств
Федеральная служба судебных приставов опубликовала на своем официальном сайте список коллекторских агентств, имеющих законное право заниматься данным видом деятельности. Напомним, 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о коллекторах, в соответствии с которым осуществлять деятельность по взысканию…
В Воркуте сотрудники полиции задержали с поличным похитителя детской коляски
При несении службы на одной из улиц города внимание сотрудника ОМВД России по городу Воркуте привлек мужчина, который по всем визуальным признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом гражданин катил пустую детскую коляску. Полицейский остановил мужчину для проверки документов …
В 2017 году жители Воркуты отметят праздник Крещение Господне в черте города
Решение о переносе места купели, которую ранее оборудовали на реке Уса, на реку Воркута в район турбазы Заречной принято для удобства воркутинцев и в особенности жителей поселков. Теперь добраться до крещенской иордани люди смогут намного быстрее, при этом сделать это…
Поздравление с годовщиной образования Следственного комитета России
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил сотрудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республики Коми с 6-летием со дня создания ведомства. «За эти годы Следственный комитет стал важнейшей частью правоохранительной системы страны. Сотрудниками Следственного комитета расследуются наиболее опасные, сложные…