В Московской усадьбе Деда Мороза прошёл всероссийский фестиваль «Московский Мороз-Фест», приуроченный ко Дню рождения Деда Мороза. На одной площадке столица собрала национальных зимних волшебников из разных регионов России. Каждый познакомил гостей с культурой, традициями и зимними обычаями своего народа. Республику Коми представил солист Коми республиканской академической филармонии Владислав Терентьев в образе Кӧдзыд Пӧля.

Фестиваль прошёл в рамках Года единства народов России, объявленного Президентом Российской Федерации. Его основная задача – представить традиции разных народов и укрепить межрегиональный культурный обмен. Помимо Кӧдзыд Пӧля, в столицу прибыли Йошто Кугыза из Республики Марий Эл, Талвиукко из Республики Карелия, Урал Мороз из Свердловской области, Сагаан Убгэн из Республики Бурятия, Ямал Ири из Ямало-Ненецкого автономного округа, рязанский Дед Мороз и другие представители регионов страны. Встречал гостей мероприятия в своей резиденции главный зимний волшебник столицы – московский Дед Мороз.

Каждый участник привёз в Москву особенности своего региона: народные легенды и обычаи, традиции зимних праздников, национальные костюмы, музыку и элементы обрядового народного творчества. В программе фестиваля прошли встречи с зимними волшебниками, презентации регионов, выступления творческих коллективов и большая концертная программа. Кроме того, сказочные герои побывали в Парке Горького, павильонах ВДНХ и на Красной площади.

Продолжится знакомство с зимним волшебником на сцене Коми республиканской академической филармонии. Уже 31 декабря и 1 января Кӧдзыд Пӧль вместе с персонажами коми эпоса Яг-Мортом, Райдой, Войпелем и Перой-Богатырём представит посетителям красочное представление у новогодней ели.