Застройщик в Сыктывкаре выплатил неустойку за задержку сдачи дома
Застройщик сдал дом на несколько месяцев позже даты, указанной в договоре долевого строительства, поэтому одна из собственниц жилья в новостройке потребовала выплатить неустойку.
В досудебном порядке стороны не договорились, в суде к неустойке добавились компенсация морального вреда и штраф. Сумма взыскания составила 407 тыс. рублей.
После возбуждения исполнительного производства компания-должник уведомила пристава ОСП по Сыктывкару № 1, что обратилась в суд за рассрочкой выплаты. Исполнительные действия были отложены. Когда истек установленный законом срок, а положительное судебное решение о рассрочке не было предоставлено, исполнительные действия возобновились.
Благодаря мерам принудительного исполнения долг застройщика перед новоселом погашен полностью.