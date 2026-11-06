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Культура

Второй день республиканского этнофорума «Мы — россияне» начался на патриотической ноте

Иллюстрация к материалу «Второй день республиканского этнофорума «Мы — россияне» начался на патриотической ноте»
Фото Миннаца Коми

6 ноября форум работает в Сыктывдинском районе. День начался с возложения цветов к памятнику землякам — участникам специальной военной операции на территории мемориального комплекса села Выльгорт. Затем участники отправились знакомиться с историей и достопримечательностями села: побывали в сквере К. Ф. Жакова, музее истории и культуры, детской музыкальной школе имени С. И. Налимова и у памятника мастеру.

Сегодня в программе — семинар для представителей органов власти и этнокультурных учреждений, дискуссия о российских духовно-нравственных ценностях и встреча молодежного этнодесанта Дома дружбы со школьниками и студентами Коми республиканского агропромышленного техникума.Ребят ждут викторина о языках народов России и обсуждение профилактики деструктивного поведения.

Отдельная площадка посвящена этноэкономике: местные предприниматели расскажут о том, как развивать свое дело на основе народных ремесел и этнокультурных традиций.

Параллельно в рамках форума работает молодежная медиаэкспедиция «Этно — современно?» Ее участники исследуют, как традиции и культура проявляются в жизни современного села и региона в целом. В экспедиции участвуют слушатели региональной Школы межэтнической журналистики, а также юные медийщики из Усть-Кулома — участники творческой медиагруппы «МЫ». Ребята прошли обучение съемке и созданию видеоконтента в рамках проекта «ВВБлöг», реализованного при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.

По итогам экспедиции молодые авторы подготовят статьи, репортажи, интервью и фотоистории о том, как традиции сочетаются с современной жизнью. Лучшие материалы будут опубликованы на ресурсах Миннаца Коми, Дома дружбы народов и портала Гильдии межэтнической журналистики.

Информация Миннаца Коми

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