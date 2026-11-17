В Москве 15 ноября завершился Всероссийский форум «Вместе о важном». В нем приняли участие 350 молодых педагогов из 69 субъектов РФ. Они обменялись профессиональным опытом, познакомились с актуальными методиками воспитательной работы и разработали практические решения, которые смогут применять при проведении занятий курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Мероприятие организовано при поддержке Минпросвещения России.

Программа форума объединила методическую подготовку, практическую работу, обмен региональным опытом и развитие личных и коммуникативных компетенций. В первый день педагоги выполнили задания на интерактивных площадках, научились распределять роли, договариваться, принимать совместные решения и брать ответственность за общий результат.

С молодыми педагогами пообщались Герой России директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин и депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по просвещению Елена Гущина. Игорь Юргин рассказал о роли педагога в судьбе ребенка и поделился личной историей о молодом педагоге-организаторе, которая помогла ему включиться в образовательный процесс.

«Вы можете изменить жизнь людей. Именно от вас во многом зависит будущее поколения: вы будете развивать сферу образования непосредственно на местах, станете для ребят значимыми взрослыми, наставниками и личным примером. Иногда человеку достаточно обычного слова и внимания, чтобы не дать ему оступиться, вовлечь его в общее дело и, возможно, уберечь от деструктивного поведения. Это большая и самая главная задача», – отметил Игорь Юргин.

Форум проходит второй год подряд и становится все более востребованной площадкой для профессионального общения молодых педагогов. Так, в этом году организаторы получили 1 238 заявок из 84 регионов России, а в прошлом году – 822 заявки из 55 регионов.

«За этими цифрами стоят растущий интерес профессионального сообщества, новые идеи и стремление педагогов развиваться, обмениваться опытом и вместе искать эффективные решения в сфере воспитания. Особое значение для нас имеет и тот факт, что в этом году проекту «Разговоры о важном» исполнилось пять лет. Это важный этап, который открывает новые возможности для его развития. Мы последовательно обновляем проект: совершенствуем тематику, внедряем новые форматы и создаем условия для того, чтобы молодые люди не только становились участниками диалога, но и сами предлагали идеи, создавали содержательные форматы и говорили со сверстниками на понятном им языке», – подчеркнул исполняющий обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.

Методическая часть программы была посвящена обновлениям курса «Разговоры о важном» в новом учебном году, интеграции курса «ДНК России» в систему воспитательной работы и использованию новых методических материалов.

Особое внимание уделили региональному компоненту. Совместно с авторами-сценаристами проекта участники изучили, как органично включать в занятия местные истории и примеры, сохраняя баланс между федеральной повесткой и особенностями конкретного региона. Также педагоги познакомились с обновленным форматом постразговора и в командах разработали идеи мероприятий, акций и школьных инициатив.

В ходе практических мероприятий специалисты разобрали, как справляться с конфликтами в классе, сложностями общения с родителями, низкой вовлеченностью обучающихся и цифровыми рисками. Они проанализировали причины проблем, определили последовательность действий и подобрали способы использования материалов «Разговоров о важном» для развития ответственного поведения и предупреждения конфликтов. Также состоялась сессия, посвященная работе с деструктивным поведением обучающихся и формированию уважительных отношений в школьном коллективе.

На мастер-классе «Искусственный интеллект в работе педагога и классного руководителя» участники научились составлять запросы к ИИ, использовать его для подготовки занятий, разработки заданий и планирования классных мероприятий, а также адаптировать полученные материалы под возраст и образовательные задачи детей. Особое внимание уделили необходимости проверять ответы искусственного интеллекта и соблюдать правила защиты персональных данных.

Также педагоги разработали прототипы компактной рабочей книжки педагога – краткого конспекта занятия на одном листе А4. Команды определили, какие элементы помогут учителю подготовиться к разговору с классом: главная мысль, вопросы для обсуждения, последовательность действий, задания и итоговый вывод. Лучшие идеи станут основой общего шаблона, который выберут голосованием в социальных сетях проекта.

Кроме того, для участников прошли занятия по публичным выступлениям, упражнения, посвященные также снижению напряженности в общении и выстраиванию конструктивного диалога с учениками, родителями и коллегами и другим вопросам.

В ходе творческой встречи «Быть собой. Сохранять интерес к своему делу» педагоги обсудили, как сохранять верность своим ценностям, находить вдохновение, справляться с усталостью и критикой, поддерживать интерес к профессии и находить баланс между работой, близкими и личными увлечениями.

Отметим, что активную поддержку командам оказывали 14 наставников –участники первого форума. За прошедший год они продолжили сотрудничество с Институтом воспитания и включились в разработку материалов для курса «Разговоры о важном».